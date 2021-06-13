حكومة موسكو تمنح سكانها أسبوعا عطلة عامة لمكافحة فيروس كورونا

بلغ إجمالى عدد الإصابات من فيروس كورونا أكثر من 5 ملايين روسى وعدد الوفيات مايزيد عن 124.3 ألف ضحية فى روسيا حتى الآن.

أعلن سيرجي سوبيانين رئيس بلدية مدينة موسكو عن منح سكان العاصمة الروسية أسبوعا عطلة عامة اعتبارا من غدا الاثنين 14 يونيو وحتى الأحد المقبل 20 يونيو لمكافحة وباء كوفيد 19 بعد أن قفزت حالات الإصابات اليومية من فيروس كورونا بأكثر من 13 ألفا لترتفع إجمالى الإصابات في موسكو لأعلى مستوى منذ ديسمبر الماضى لتحتل روسيا المركز الثامن على دول العالم الذى شهد أكثر من 175.7 مليون حالة و حوالى 3.8 مليون وفاة حتى الآن.

وأكدت حكومة موسكوالسبت 12 يونيو عن إصابة أكثر من 13.5 ألف إصابة جديدة من فيروس كورونا خلال أمس.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء أن عدد الإصابات من فيروس كورونا سجل اليومين الماضيين أكبر مستوى منذ أوائل فبراير الماضي.

وأشار سوبيانين أن منح إجازة لمدة أسبوع لن يؤثر على الهيئات المهتمة بالبنية الأساسية بالعاصمة الروسية والجيش والمشروعات الأخرى الاستراتيجية.

وأضاف سوبيانين أن غدا الاثنين عطلة رسمية وطالب السكان البقاء في منازلهم باقي الأسبوع وإغلاق جميع الحانات والمطاعم والأماكن الأخرى بالمدينة في الساعة 11 مساء حتى 20 يونيو الجاري.

ووقع سوبيانين مرسوما بأسبوع عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين من أجل وقف المعدل المتزايد للعدوى من فيروس كورونا المميت.

وتبلغ حصة موسكو من هذه الإصابات أكثر من 6 آلاف وسبعمائة حالة لتسجل أكبر حصيلة في العاصمة منذ بداية العام.

وطالب عمدة موسكو اعتبارا من هذا الأسبوع بتشديد القيود المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا بعد رصد ارتفاع الإصابات في الأيام الأخيرة.

عدد الإصابات الجديدة من فيروس كورونا في موسكو تقفز لأقصى ارتفاع

وبلغ عدد الإصابات الجديدة في موسكو بالأسبوع الأخير أقصى ارتفاع وتم تسجيل حالات خطيرة لدى أشخاص مسنين بل والشباب أيضا.

وقال عمدة العاصمة إنه وقع مرسوما للحد من انتشار المرض لتشمل العطلة الطويلة 9 أيام من 12 حتى 20 يونيو.

وأوصى مرسوم العطلة أرباب العمل بتحويل ما لا يقل عن 30% من موظفيهم إلى نظام العمل عن بعد ولاسيما للمسنين.

وشمل القرار جميع الموظفين ذوي أعمار ما فوق 65 سنة والمصابين بأمراض مزمنة، باستثناء متلقي التطعيم بلقاحات مكافحة فيروس كورونا.

وفرض المرسوم قيودا على زيارة حدائق الحيوانات، وغرف الأطفال، وقاعات الطعام العامة ومنع تنظيم فعاليات مسلية بالبارات والمطاعم والملاهى الليلية.

وبلغ عدد الإصابات من كوفيد 19 أكثر من 5 ملايين روسى وعدد الوفيات مايزيد عن 124.3 ألف ضحية فى روسيا.