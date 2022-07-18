حكومة دبي تطلق إستراتيجية «الميتافيرس»

أطلقت حكومة دبي اليوم إستراتيجيتها للميتافيرس، التي تعد الثورة القادمة في المجال التكنولوجي والاقتصادي، وستؤثر في كافة مناحي الحياة خلال العقدين القادمين.

وتوجد في دبي 1000شركة تعمل حالياً في هذا القطاع الذي يسهم بمبلغ يصل إلى 500 مليون دولار في الاقتصاد الإماراتي ومن المتوقع أن يرتفع بقوة خلال الفترة القادمة.

وتهدف الإستراتيجية التي أطلقتها حكومة دبي في هذا التوقيت المبكر إلى مضاعفة عدد شركات البلوك تشين والميتافيرس، بالإضافة إلى دعم الميتافيرس بأعداد ضخمة من الوظائف، علاوة على أن تكون من ضمن العشر مدن الأوائل التي ستهيمن على هذا القطاع عالمياً .