حكومة دبي تستعرض خطط تطوير خدماتها في معرض جيتكس للاتصالات

استعرضت حكومة دبي خلال مشاركتها ضمن فعاليات الدورة الأربعين من معرض ومؤتمر جيتكس للاتصالات الذي يقام خلال الفترة من 6 إلي 10 ديسمبر الجاري فى مركز دبي التجاري العالمي وسط إجراءات احترازية مشددة رؤيتها المستقبلية فى تقديم أفضل خدمة للمواطنين باستخدام تكنولوجيا المعلومات .

وكشفت هيئة الصحة بدبي النقاب عن نظام ذكي لإدارة الأدوية والمستلزمات الطبية يعرف بإسم نظام ” ترميز ” ، إلى جانب استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد فى تقديم الخدمات الطبية للمرضي .

كما رصدت بوابة “المال” خلال مشاركتها فى تغطية الحدث إعلاميا مشروع برنامج دبي الألكتروني الذى تتبناه الإدارة العامة للإقامة وشئون الإجانب فى دبي وهو عبارة عن موسوعة إلكترونية شاملة تحتوي على كافة وثائق السفر والمستندات المطلوبة لكافة دول العالم .

بينما استعرضت هيئة الطرق والمواصلات طريقة استخدام الطائرات الدرون ( بدون طيار ) فى فحص وتفتيش أنفاق محطات مترو دبي على الخطين الأحمر والأخضر والبالغ طولهما 14 كيلو مترا وذلك للتأكد من حالتها ، علاوة على تطوير شريحة بطاقة بلاستيكية مصغرة يمكن استخدامها فى ركوب وسائل المواصلات العامة.

يشار إلى أن دورة العام الحالي من المعرض تستضيف أكثر من 1200 شركة تكنولوجيا من 60 دولة ، إلى جانب 350 متحدثا من الخبراء يشاركون فى جلسات حوارية تتعلق بمجالات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والجيل الخامس للاتصالات 5G وحلول التكنولوجيا المالية والتسويق الرقمي .