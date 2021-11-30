حكومة دبي تدرس طرح حصة من «طيران الإمارات» للاكتتاب العام

قال رئيس شركة طيران الإمارات تيم كلارك إن حكومة دبي تدرس طرح حصة من شركة طيران الإمارات للاكتتاب العام في سوق دبي المالي، في الوقت الذي تعمل فيه السلطات على تعزيز النشاط في سوق الأسهم المحلية. وتخطط دبي لإدراج 10 شركات حكومية في بورصتها، بموازاة إنشاء صندوق لصانع السوق بقيمة ملياريْ درهم (545 مليون دولار) لتعزيز نشاط التداول في سوقها المالي.

وأجاب كلارك على سؤال حول إمكانية إدراج طيران الإمارات قائلًا لوكالة رويترز: “نعم، هناك حديث حول ذلك. وقد يكون هناك احتمال حاليًّا للقيام بهذه الخطوة أكثر من أي وقتٍ مضى”.

كان الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لمجموعة “طيران الإمارات”، قد قال إن مجموعة طيران الإمارات وشركاتها التابعة قد تسهم في عملية الطروحات التي ستشهدها سوق دبي المالي خلال الفترة المقبلة.

طرح حصة من “طيران الإمارات”

ضخّت الحكومات مليارات الدولارات في شركات الطيران خلال جائحة فيروس كورونا، وتلقّت طيران الإمارات من حكومة دبي حوالي 3.8 مليار دولار، من بينها مليارا دولار تمّ الإعلان عنها العام الماضي.

ومع ذلك لا يتوقع كلارك مزيدًا من الدعم الحكومي خلال العام المقبل، “ما دام المتغير لفيروس كورونا لا يسبب الكثير من الاضطراب”.

وسجّلت طيران الإمارات خسارة قدرها 5.8 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، في الفترة من أبريل إلى سبتمبر، انخفاضًا من خسارة بلغت 12.6 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي.

وأكّد كلارك: “نحن نعمل على استعادة وضعنا النقدي بوتيرة سريعة، لذا فمن غير المحتمل، إلاّ إذا كانت تأثيرات “أوميكرون” سيئة جدًّا، كما يعتقد البعض، أن نلجأ مجددًا إلى مالك الناقلة (أي حكومة دبي) للحصول على المال”.