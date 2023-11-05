حكومة حماس تعلن استشهاد 38 شخصا في القصف الإسرائيلي لمخيم المغازي

استشهد 38 شخصا على الأقل في الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مخيما للائجين في غزة مساء أمس السبت، وفق ما أعلنه متحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الأحد.

يأتي هذا فيما رفضت الولايات المتحدة وإسرائيل دعوات العالم العربي لوقف إطلاق النار.

ومع تزايد حصيلة القتلى في غزة نظم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين احتجاجات في مدن حول العالم يوم السبت مطالبين بإنهاء الحرب المستمرة منذ شهر تقريبا.

وقال مسؤولو الصحة في غزة أمس السبت، إن أكثر من 9488 فلسطينيا لقوا حتفهم في الصراع الذي اندلع في السابع من أكتوبر عندما اقتحم مسلحو حماس بلدات إسرائيلية وقتلوا 1400 شخص وأخذوا أكثر من 240 آخرين رهائن.

وواصلت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة من الجو والبحر والبر خلال الليل.

وقال مسؤولو الصحة في غزة إن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت مجموعة من المنازل في مخيم المغازي للاجئين وسط غزة، ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق.