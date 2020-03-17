حكومة البحرين تتكفل بدفع فواتير الكهرباء والمياه لجميع المواطنين

أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، عن اتخاذ حزمة مالية واقتصادية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا على المستوى المحلي.

وأوضح الحساب الرسمي للوزارة على “تويتر”، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات تضمنت تكفل الحكومة بدفع فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لمدة 3 أشهر، ابتداءً من شهر ابريل 2020، إلى جانب الإعفاء من دفع الرسوم البلدية لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر أبريل 2020.

كما تابعت الوزارة الإجراءات التي تشمل الإعفاء من دفع إيجار الأراضي الصناعية الحكومية لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر أبريل2020، إلى جانب إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر أبريل2020.

وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني سعي الحكومة للحفاظ على النمو المستدام، وأن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى والتي توجه لها كافة الجهود الحكومية.

كما أشار إلى إعادة توجيه جميع برامج صندوق العمل (تمكين) لدعم الشركات المتأثرة وإعادة هيكلة القروض المدعومة من قبلها. Tweets by BahrainMoFNE

يذكر أن أن وزارة التربية والتعليم البحرينية علقت الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لمدة أسبوعين ابتداءً من 26 فبراير الماضي كإجراء احترازي للاطمئنان على سلامة الطلبة في ضوء الاحتياطات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وقالت وزارة الصحة إن هناك 6 حالات جديدة مصابة بفيروس الكورونا (كوفيد 19) لمواطنين بحرينيين قادمين من إيران عن طريق الشارقة عبر مطار البحرين الدولي، ليصل العدد الإجمالي للحالات المصابة حتى هذه اللحظة إلى 23 حالة مصابة في المملكة.