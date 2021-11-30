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حكم نهائي بإعدام قاتل شقيقه في القاهرة

تضمن منطوق محكمة النقض بأن حكمت بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلا وفي الموضوع
المال - خاص 12:55 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21 12:55 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

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نجوى عبد العزيز

أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والمتضمن إعدام المتهم “س.ا.ع” بعد أن رفضت المحكمة طعن المتهم لإدانته بجريمة قتل شقيقه بسبب خلافات بينهما بالقاهرة ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا وذلك بعد استنفاد المتهم جميع إجراءات التقاضي التي كفلها القانون للمتهم.

وتضمن منطوق محكمة النقض بأن حكمت بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلا وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه “س.ا.ع” شنقا.

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وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أن المتهم قتل شقيقه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحًا ناريًا وهو فرد خرطوش وتربص به حيث أمكن مروره به، وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيارًا ناريًا قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

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كما أحرز المتهم سلاحًا ناريًا “فرد خرطوش” وطلقات تستعمل بهذا السلاح حال كونه غير مرخص لحيازته أو إحرازه فأمرت النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية لمعاقبته عن ما أسند إليه من اتهام.

ومع تداول القضية أمام محكمة الجنايات والاستماع لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهي الإعدام، والاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم وطلباته وما دار بجلسات المحاكمة من إجراءات، قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه من عدمه.

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وحددت جلسة أخرى للنطق بالحكم فقضت وبإجماع آراء أعضائها بالإعدام شنقا للمتهم وبصدور حكم محكمة الجنايات تقدم المتهم بالطعن أمام محكمة النقض كمرحلة أخيرة والتي أصدرت قرارها المتقدم.

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بقلم المال - خاص

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