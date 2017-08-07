حكم ضد26 من ألتراس الزمالك في شغب استاد القاهرة

نجوى عبد العزيز: أصدرت محكمة الجنح بمدينة نصر، حكمها بمعاقبة 26 متهما من أعضاء رابطة مشجعى نادي الزمالك المعروفة بـوايت نايتس، بالحبس خمس سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل متهم، على خلفية اتهامهم في أحداث الشغب التي شهدها ستاد القاهرة في مباراة مصر وتونس الودية والتي فازت بها مصر، استعدادا لتصفيات أمم أ

نجوى عبد العزيز:

أصدرت محكمة الجنح بمدينة نصر، حكمها بمعاقبة 26 متهما من أعضاء رابطة مشجعى نادي الزمالك المعروفة بـوايت نايتس، بالحبس خمس سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل متهم، على خلفية اتهامهم في أحداث الشغب التي شهدها ستاد القاهرة في مباراة مصر وتونس الودية والتي فازت بها مصر، استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا 2017.

وكشفت التحقيقات أن الجماهير التابعة لرابطة ألتراس نادي الزمالك اقتحمت مدرجات ستاد القاهرة لحضور مباراة مصر وتونس الودية استعدادا لكأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، كما اعتدى ألتراس الزمالك على عدد من الجماهير.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتحطيم بعض كراسي استاد القاهرة، وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية ارتكاب جرائم «تولي قيادة جماعة ألتراس زملكاوي، والترويج لأفكار تلك الجماعة ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة وإحراز مفرقعات «شماريخ»، واستعمالها، والتي من شأنها تهديد حياة الأشخاص وتعريضها للخطر وما نتج عنها من إصابات.