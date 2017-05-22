حكم بتعويض حسين ومصطفى فهمي في قضية نزع ملكية

نجوى عبد العزيز: أصدرت محكمة القاهرة، دائرة التعويضات برئاسة المستشار حاتم فهمى وعضوية كل من المستشارين حسن أنيس ومحمد المتناوى حكمها بإلزام الحكومة متمثلة في وزارة المالية، بدفع ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وثلاثين ألفا وخمسمائة وعشرين جنيها وأربعة وأربعين قرشا، للفنان حسين فهمى وأشقائه، تعويض

نجوى عبد العزيز:



أصدرت محكمة القاهرة، دائرة التعويضات برئاسة المستشار حاتم فهمى وعضوية كل من المستشارين حسن أنيس ومحمد المتناوى حكمها بإلزام الحكومة متمثلة في وزارة المالية، بدفع ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وثلاثين ألفا وخمسمائة وعشرين جنيها وأربعة وأربعين قرشا، للفنان حسين فهمى وأشقائه، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم، على سند من القول إن المدعين ورثة حميدة محمود فهمى، وهم محمد حسين فهمى، ومصطفى فهمى محمود. وجاء في الدعوى أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قامت بالاستيلاء على مساحة 99 فدانا و15 قيراطا و20 سهما كائنة بناحية الفهمية مركز طامية بمحافظ الفيوم، تخصهم، ولم تقم بتعويضهم التعويض الجابر عن نزع ملكية الأطيان حتى الآن بالمخالفة لنصي للدستور.