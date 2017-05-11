حكم ابتدائي يمنح مصر الجديدة للإسكان حق استرداد 167 فدانا

مصطفى طلعتحصلت شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير علي حكم قضائي إبتدائي لصالحها بطرد أحد المغتصبين لقطعة أرض تبلغ مساحتها 167 فدان بطريق مصر الاسماعيلية الصحراوي.وقالت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إنه جارٍ متابعة الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الموضوع، موضحة أن حصولها ع



مصطفى طلعت

حصلت شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير علي حكم قضائي إبتدائي لصالحها بطرد أحد المغتصبين لقطعة أرض تبلغ مساحتها 167 فدان بطريق مصر الاسماعيلية الصحراوي.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إنه جارٍ متابعة الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الموضوع، موضحة أن حصولها علي هذا الحكم يأتي في إطار التعديات علي أراضي الشركة بمدينة هليوبليس الجديدة.

وأوضحت مصر الجديدة للإسكان أن الأرض تقع بجوار المركز الطبي العالمي – تفريعة جنيفة – يمين طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وتستهدف الشركة إيرادات نشاط 962 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل 2016-2017، بزيادة 46.3% عن الفعلي المحقق عام 2015- 2016 البالغ 657.5 مليون جنيه.