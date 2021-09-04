حكاية «غالية» يبدأ اليوم على «سي بي سي».. المسلسل يناقش قضايا نسائية بشكل اجتماعى

يبدأ اليوم عرض مجموعة قنوات “سي بي سي” ، أولى حلقات مسلسل “غالية” والذي تلعب بطولته النجمة درة .

المسلسل يعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويمثّل نماذج مختلفة للمرأة المصرية في مختلف حالاتها.

“حكاية غالية ” يناقش مواقف تعيشها فتاة اسمها غالية تأخرت فى سن الزواج من منظور المجتمع

وتقدم “درة” في هذه القصة مشاعر ومواقف تعيشها فتاة اسمها “غالية” تعزف وتدرّس الموسيقى تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشكلات تغيّر نظرتها للحياة والحكاية من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم .

ويشارك “درة” بطولتها كل من مراد مكرم و فرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة وهشام إسماعيل وتخرجها شيرين عادل التي تعود للتعاون مع “درة” بعد سنوات منذ قدما معا عملين حققا نجاحا جماهيريا كبيرا هما مسلسل “العار” والريان.

كانت “درة” قدمت مجموعة من البطولات المطلقة المتميزة مثل “الشارع اللي ورانا” وحدوتة حبيبة أمها في مسلسل نصيبي وقسمتك ومسلسل “بلا دليل “.

وأكدت النجمة درة أن أكثر ما حمسها للعب بطولة “حكاية غالية” هو الفكرة المختلفة والسيناريو الجديد وخصوصا أنها قضية تهم الكثير من السيدات والفتيات واجتماعية وفيها مشاعر ودراما ورومانسية حقيقة بدون مبالغة أو إسفاف .

وعن كواليس العمل قالت “درة” إن جميع فريق العمل كان مضغوطا جدا ، موضحة أنهم يقدمون عملا يجب أن يكون جيدا ومختلفا وفي الجو الحار وفي وقت قصير نسبيا ، لأن موعد العرض كان محدد سلفا في الشهر الجاري وأنا عملت من قبل مع المخرجة شيرين عادل في إثنين من أنجح أعمالي في مسلسلي “العار ” ،و” الريان ” ولهذا كان انسجاما بيننا وكون المنتجة مها سليم وأنا والمخرجة والمنتجة سيدات فكان شيئا يساعد في تقديم العمل بشكل جيد .

درة : مراد مكرم ممثل رائع وهناك راحة بيننا

وعن الروح التي سيطرت عليهم أثناء التصوير، قالت “درة” مراد مكرم ممثل رائع وهو يمثل بسلاسة طبيعية وكانت هناك راحة في التعامل وهو شخص ملتزم و بالطبع الدكتور أحمد حلاوة الذي أعطاني مشاعر الأب في الحقيقة وليس العمل نفسه وفرح يوسف ممثلة موهوبة وبالرغم من أنه أول عمل لنا معا إلا أن هناك مشهدا بيننا لن أحرقه لكنه كان قويا جدا وسترونا كأننا أختين بالفعل وهشام إسماعيل وخفة دمه ولديه حضور وفراس سعيد الذي أحب التعامل معه فهو محترف وفنان وإنسان ملتزم .

درة : أتوقع أن الجمهور سيتفاعل مع حكاية غالية

وعن حكاية غالية وأهيمتها تقول “درة” هو مشروع مهم وليس فقط لأنه بطولة مطلقة فأنا قدمت البطولة المطلقة في عدة أعمال منها الشارع “اللي ورانا” ، “بلا دليل” وهي أعمال أعتز بها ونجاحها وقصة حبيبة أمها في نصيبي وقسمتك وكانت بطولتي وخمس حلقات أيضا لذا كان مهما لي عندما أقدم مسلسلا من بطولتي أن أقدم فكرة تعجبني وهنا لم أخف من كونهم مؤلفين للمرة الأولى بالعكس كانوا متعاونين ولديهم حرفية كبيرة وأي عمل يتحدث عنه وهناك مخرجة متمكنة.. وشخصية “غالية” التي ألعبها والتي استمد العمل منها اسمه لدي اعتقاد أنها ستصبح من أهم الشخصيات التي قدمتها على الإطلاق وأتوقع وأحلم أن يحبها الجمهور ويتفاعل معها بشكل إيجابي.

جدير بالذكر أن درة حصدت ردود فعل إيجابية في رمضان الماضي عن دورها في مسلسل “بين السما والأرض” مع النجم هاني سلامة والمخرج ماندو العدل وكانت الحكايات السابقة من “زي القمر” لعبت بطولتها النجمات إلهام شاهين وليلى علوي وجومانا مراد .

المسلسل يعرض يوميا فى الثامنة مساءً على قناة “سي بي سي” و فى الحادية عشر مساءً على “سي بي سي دراما”