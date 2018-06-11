حكاية شعار المتحف المصري الكبير

المال ـ خاص:قال الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصرى الكبير، إن «الشعار» الجديد للمتحف، صممته شركة ألمانية، واستغرق إعداده 6 أشهر، وهو مستمد ومستلهم من الشكل الهندسى للمتحف ويعكس التخطيط الأفقى والعمارة والتصميم للمبني.وأضاف - خلال المؤتمر الصحفى العالمى أمس، للإعلا

المال ـ خاص:

قال الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصرى الكبير، إن «الشعار» الجديد للمتحف، صممته شركة ألمانية، واستغرق إعداده 6 أشهر، وهو مستمد ومستلهم من الشكل الهندسى للمتحف ويعكس التخطيط الأفقى والعمارة والتصميم للمبني.

وأضاف – خلال المؤتمر الصحفى العالمى أمس، للإعلان عن طرح تأهيل الشركات المصرية والدولية لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير – أنه تم اختيار اللون البرتقالى للشعار الجديد لأنه يعكس دفء الشمس عند الغروب من الجهة الغربية للمتحف.

وأضاف أن طريقة الكتابة على الشعار تم اختيارها بطريقة الكثبان الرملية لتعكس البيئة الصحراوية المحيطة بالمتحف، موضحا أن الشركة الألمانية المصممة للشعار قدمت أكثر من مقترح، وتم الاستقرار على الشكل الحالى، من قبل لجنة حكومية رفيعة.

ولفت إلى أن الشعار سيسمح ببدء الحملة الترويجية له فى مصر والعالم بعلامة مميزة وواضحة للعالم أجمع، بالتعاون مع وزارتى الاستثمار والسياحة.

وقررت وزارة الاستثمار الترويج للمشروع على موقعها الرسمى والخريطة الاستثمارية التى تحتوى على آلاف المشروعات بمختلف الخدمات، بينما ستقوم هيئة التنشيط السياحى بالترويج للشعار فى الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة.