حكاية شاب طعن «عروسه» يوم الحنة.. المتهم: «مرتبط عاطفيًا بأخرى»

بحث معهم عن الجثمان بعدما تخلص منها لإبعاد الشبهة عنه.

ارتكب شاب جريمة قتل نجلة عمه عقب عقد قرانه عليها بعدما طلب منه والديه الزواج منها وموافقته لإرضائهما، ويوم الاحتفال بالحنة استدرجها إلى أرض فضاء وتخلص منها في محافظة القليوبية، وبرر ذلك -عقب إلقاء القبض عليه- بارتباطه عاطفيًا بأخرى.

قتل عروس ليلة حنتها

ترجع التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من مستشفى عن استقبالها جثة فتاة وبها عدة طعنات متفرقة.

وبسؤال والدها “مالك ورشة لصيانة السيارات”، قال إنه أثناء الاحتفال بحفل “حنة” نجلته ورد لها اتصالًا هاتفيًا وخرجت من مسكنهما.

وتابع والدها: “عقب تأخرها وبالبحث عنها عثر عليها داخل قطعة أرض فضاء مسجاة على ظهرها، وبها الإصابات المشار إليها، فنقلها للمستشفى لمحاولة إسعافها إلا أنها توفيت”.

نجل عمها «العريس» الجاني

وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عمة المجني عليها “زوجها”.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

المتهم: استدرجتها وبحثت معهم عن جثتها لإبعاد الشبهة عني

وقال المتهم: إنه عقد قرانه على المجني عليها منذ عدة أيام على غير رغبته إرضاءً لوالديه لارتباطه عاطفيًا بإحدى الفتيات، وعقد العزم على التخلص منها فاستدرجها لمحل العثور وتعدى عليها بسلاح أبيض “سكين”، فأصابها بعدة طعنات بأماكن متفرقة.

وأضاف المتهم أنه عقب تأكده من مفارقتها للحياة، لاذ بالهرب وعاد لمسكن المجني عليها مرة أخرى حتى اكتشف ذويها عدم تواجدها، وبحثوا عنها إلى أن عثروا عليها، وبها الإصابات المشار إليها فنقلها للمستشفى حتى يبعد الشبهه عن نفسه.

وأرشد عن الأداة المستخدمة في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.