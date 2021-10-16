«حكاية بدون ضمان» تتصدر التريند في 9 دول عربية.. ما الأسباب؟

تصدرت حكاية “بدون ضمان” التي تم إذاعتها عبر قنوات dmc، التريند في تسع دول عربية، هي : مصر والجزائر ولبنان والسعودية والمغرب والإمارات والكويت وقطر والأردن.

الحكاية فكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني، وسيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل وبطولة كل من هنادي مهنا وهاجر أحمد وأحمد بدير وإسلام جمال وأحمد كشك وسلوى عثمان وحنان سليمان ومن إنتاج تامر مرتضى- أروما ستوديوز.

مها متبولي : موضوع المسلسل مس مشاعر المشاهد وخص فئة كبيرة من الفتيات

ترى الناقدة مها متبولي، أن سبب تصدر حكاية بدون ضمان من مسلسل إلا أنا للتريند والنجاح الذي حققته يرجع ، لأن موضوع المسلسل مس مشاعر المشاهدين بدرجة كبيرة لذلك أعجب به وحقق هذا النجاح.

وأكدت أن موضوع الحكاية خص قطاعا كبيرا من الفتيات ، فالفنانة هاجر أحمد قدمت فيه دور البنت الصعيدية التي جاءت من الصعيد الجواني والتي تقابل شابا قاهريا وتتزوج منه وتقابل الكثير من المشاكل في حياتها معه.

وأشارت متبولى إلى أن قوة المسلسل جاءت من السيناريو الجيد الذي استطاع أن يمس الناس ، لأنه يمكن أن يقدم ممثل شخصية جديدة عليه مثل هاجر أحمد أو هنادي مهنا لكن لا يصدقهم المشاهد لو كان الموضوع ليس مكتوبا بصورة جيدة.

دعاء حلمي : أداء الشخصيات في المسلسل كان مميزا حقيقة سواء هاجر أحمد أو هنادي مهنا

وأوضحت الناقدة دعاء حلمي، أن سبب تصدر حكاية بدون ضمان للتريند ، لأنها تمس حياة الناس بصورة أو بأخرى ، لأن حالات الطلاق أصبحت متزايدة بين الأسر المصرية والرجل الذي لا ينفق على زوجته فهي نماذج انتشرت في المجتمع المصري بكثرة مؤخرا.

وتشير إلى أن أداء الشخصيات في المسلسل كان مميزا حقيقة ، سواء هاجر أحمد أو هنادي مهنا فهي لأول مرة تقدم بطولة في مسلسل بشكل بارز وكذلك أحمد كشك وإسلام جمال.

وأضافت حلمي أن أداء الفنانين في المسلسل بجانب موضوعه وأهميته بالنسبة لفئة كبيرة من الجمهور عنصران أساسيان في نجاح هذا العمل مؤخرا.