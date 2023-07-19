«حكايات من التراث السكندري» على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

شهدت مكتبة الإسكندرية ندوة ثقافية تحت عنوان “حكايات من التراث السكندري”، اليوم الأربعاء، للكاتبة الصحفية أمل الجيار؛ مدير تحرير جريدة الأهرام ومدير مكتب الإسكندرية، قدمتها منى حلمي، وذلك على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في دورته الثامنة عشرة.



تحدثت “الجيار” عن مدينة الإسكندرية، بداية من نشأتها على يد الإسكندر الأكبر، مرورًا بالحقب الزمنية المختلفة، والجاليات الأجنبية التي كانت تعيش في المدينة، والتأثير التي أحدثته بها والذي ظهر جليًّا على طراز المباني التي أصبحت فيما بعد ضمن مجلد التراث، وعن ضرب الإسكندرية عام 1882 والتغيرات التى طرأت على المدينة بعدها.

وأشارت “الجيار” إلى أهم الشخصيات التي عاشت في المدينة، ومن بينهم؛ الأمير عمر طوسون، وفنان الشعب سيد درويش، والشاعر بيرم التونسي، والشاعر اليوناني كفافيس، وغيرهم من المبدعين.

كما تحدثت عن سبب تسمية المناطق ومحطات الترام.

وعرضت “الجيار” مجموعة من الصور النادرة عن المدينة، التي جمعتها على مدار عملها الصحفي، تكشف التغيرات الكبيرة التي شهدتها خلال الحقب الزمنية المختلفة، وبداية تشغيل الترام الذي يعد واحدًا من أهم وسائل النقل في المدينة حتى الآن.