حكايات البنات والسيدات في عرض تاء ساكنة

سلوى عثمان يقدم المجلس الثقافي البريطانى أيام 20 و22 ديسمبر، فى الساعة السابعة مساء، العرض المسرحي "تاء ساكنة"، وهو عرض نسائي تقدمه ثلاث بطلات. العرض المسرحى "تاء ساكنة" هو نتاج ورشة عمل استمرت عامًا مع اثنتى عشرة سيدة من مقدمات…

سلوى عثمان

يقدم المجلس الثقافي البريطانى أيام 20 و22 ديسمبر، فى الساعة السابعة مساء، العرض المسرحي “تاء ساكنة”، وهو عرض نسائي تقدمه ثلاث بطلات.

العرض المسرحى “تاء ساكنة” هو نتاج ورشة عمل استمرت عامًا مع اثنتى عشرة سيدة من مقدمات الرعاية للأطفال اللاتى تترددن على عيادة الأطفال بمستشفى العباسية للصحة النفسية.

“تاء ساكنة” من إخراج ندى ثابت، تمثيل عبير سليمان، ومنى الشيمي، ومنى سليمان.

ويسلط العرض الضوء على عقبات رحلة الأمومة فى المجتمع المصرى، والمتمثلة فى الاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية والنفسية.

العرض وورشة العمل بالتعاون مع صندوق كامينو ومستشفى العباسية والمجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة.