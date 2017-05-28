حكاوي.. ما لا تعرفه عن دهاليز شارع المعز

على راشد: يعتبر «شارع المعز» من أشهر الشوارع التاريخية بمنطقة الأزهر والحسين، ولعله من أبرز الشوارع التجارية للعديد من الحرف التقليدية المصنوعة من النحاس والخزف، ويقام بالأماكن التاريخية المميزة بالمكان فعاليات ثقافية متنوعة. تحكى المرشدة السياحية سالى سليمان، أن شارع المعز به العديد م

على راشد:

يعتبر «شارع المعز» من أشهر الشوارع التاريخية بمنطقة الأزهر والحسين، ولعله من أبرز الشوارع التجارية للعديد من الحرف التقليدية المصنوعة من النحاس والخزف، ويقام بالأماكن التاريخية المميزة بالمكان فعاليات ثقافية متنوعة.

تحكى المرشدة السياحية سالى سليمان، أن شارع المعز به العديد من الأسرار التى لا ينتبه إليها الكثيرون، مشيرة إلى أنه يمتد من باب الفتوح حتى باب زويلة، وأغلب الناس يذهبون إلى مجموعة قلاوون، ومدرسة الخانقاه برقوق، وسبيل عبد الرحمن كتخدا، بينما لا يدركون وجود العديد من الأماكن المهمة مثل مجموعة “الغوري” التى سميت بهذا الإسم نسبة إلى السلطان الغورى، وهى مجموعة ضخمة جدا، كما يوجد سبيل محمد على، وهو مبنى فى الجزء الجنوبى من الشارع، وكان قد بناه صدقة على روح ابنه طوسون الذى قتل فى الحملة العسكرية على الوهابيين، وكان الابن المفضل لديه، وتم دفنه فى الإمام الشافعى.

وتضيف أن بالشارع أيضا توجد «السكرية» التى كتب عنها نجيب محفوظ، وكذلك جامع المؤيد شيخ، والذى بنى مكان سجن كبير بناه المماليك وكان من أقسى السجون، وكان الملك المؤيد محبوسا فيه وقتما كان مملوكا، ونذر أنه لو خرج سيهدمه ويبنى مكانه مسجدا وهو ما حدث بالفعل، وباب جامع المؤيد مسروق من مدرسة السلطان حسن، كما أن جزءا كبيرا من المسجد به مكتبة زاخرة بكتب العلوم والفقه وتنافس مكتبة الجامع الأزهر، وبنيت مأذنتى المسجد فوق باب زويلة.

وأشارت إلى أن باب زويلة، واحد من 3 أبواب فى القاهرة الفاطمية، ويعرف وسط الناس باسم بوابة المتولى، لجلوس الشخص المتولى جمع الضرائب بجوارها، وكانت تلك البوابة قد شهدت قبل ذلك تعذيب وشنق المعارضين، وأشهر من شنقوا عليها السلطان طومان باى، واخترعت أسطورة حول الباب، تشير إلى أن هناك ولى صوفى يجلس عند الباب ولا يراه أحد، وهو يلبى الطلبات التى تقدم إليه، وبالفعل تقدم الكثيرون لكتابة طلباتهم بجوار الباب، تاركين النذر لتحل مشاكهم.

وبالشارع أيضا يوجد سبيل وكتاب الست نفيسة البيضا، وهى واحدة من الجوارى كانت متزوجة من مراد بك وقت ثورة القاهرة الأولى على الفرنسيين، وكانت تقدم العون للماليك، المال والعتاد، وكانت محبوبة من الشعب المصرى، وزارها نابليون ومنحها هدية رغم أنها كانت مناهضة لحكم الفرنسيين لمصر، وتعتبر السيدة الوحيدة التى لها سبيل.

خمس أسباب لزيارة المعز في رمضان

خلال شهر رمضان يأخذك الشارع لحالة خاصة من خلال جو رمضاني مميز .

هذا العام تقيم وزارة الثقافة 10 ليالي رمضانية في الفترة من 5 إلى 14 رمضان.

للمرة الأولي تقيم هيئة الكتاب معرضا لإصداراتها بمشاركة العديد من دور النشر.

من الأشياء التي لا تجدها إلا في هذا الشارع الخامات النحاسية اليدوية والشيشة والملابس التراثية والحلي التي تتميز بها المنطقة.

المناطق الأثرية والعمارات ذات الطراز المعماري المميز للمنطقة يأخذك في حالة إلى العودة للتاريخ.