حكاوى.. ما لا تعرفه عن فوازير فطوطة

كتب ـ محمد فتحى: قدمها الفنان سمير غانم لأول مرة فى بداية الثمانينيات، ولم تكن فوازير "فطوطة" مجرد عمل فنى ناجح يظل عالقًا بالأذهان لفترة ثم يصبح مصيره النسيان، إذ أصبحت شخصية "فطوطة" الكوميدية الشهيرة إحدى أهم الشخصيات المرتبطة بشهر…



كتب ـ محمد فتحى:

قدمها الفنان سمير غانم لأول مرة فى بداية الثمانينيات، ولم تكن فوازير “فطوطة” مجرد عمل فنى ناجح يظل عالقًا بالأذهان لفترة ثم يصبح مصيره النسيان، إذ أصبحت شخصية “فطوطة” الكوميدية الشهيرة إحدى أهم الشخصيات المرتبطة بشهر رمضان خاصة بالنسبة لجيل الثمانينيات والتسعينيات.

دارت أحداث هذه الفوازير حول الشخصية الرئيسية وهى القزم “فطوطة” التى أداها الفنان القدير سمير غانم، وهى شخصية رجل قصير بشعر مجعد ويرتدى بدلة خضراء أشبه بالزى البهلوانى، وصوته رفيع مثل الأطفال، وذلك إلى جانب الشخصية الأساسية “سمورة”، والتى أداها الفنان سمير غانم أيضًا.

صممت ملابس “فطوطة” المصممة وداد عطية، وظهر لأول مرة فى الفوازير التى حملت نفس الاسم “فطوطة وسمورة” فى شهر رمضان عام 1982 من تأليف عبدالرحمن شوقى، وإخراج فهمى عبدالحميد، واستمرت تعرض على مدار ثلاثة أعوام خلال شهر رمضان، ثم عاودت الظهور مرة أخرى فى فوازير مختلفة بعنوان “فطوطة حول العالم”.

فى رمضان عام 2010 عادت شخصية “فطوطة” إلى النور من جديد فى مسلسل الرسوم المتحركة “فطوطة وتيتا مظبوطة”، ثم عادت فى رمضان العام الماضى فى مسلسل إذاعى عبر إذاعة “الراديو 9090”.

الغريب أن الفنان سمير غانم لم يتحمس لفكرة تقديم فوازير فطوطة عندما عرضها المخرج فهمى عبدالحميد عليه، لكنه قرر فيما بعد خوض التجربة، ولم يعلم أنها ستكون الشخصية الأشهر والأكثر ارتباطا بشهر رمضان حتى بعد مرور أكثر من 30 عامًا على تقديمها.

يُذكر أن الفنان سمير غانم بدأ حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثلاثى أضواء المسرح مع الضيف أحمد وجورج سيدهم، وقدم الثلاثة معًا عددًا من الأفلام والاسكتشات، مثل اسكتش كوتوموتو، وعدد من المسرحيات ومنها «حدث فى عزبة الورد»، و«الراجل اللى أتجوز مراته»، و«حواديت»، قبل أن ينفصل عنهم مع بداية السبعينيات، ويتجه للمسرح، إلى أن قدم فى الثمانينات سلسلة «فوازير رمضان» تحت اسم شخصيتى «سمورة» و«فطوطة».