حكاوى..كيف كانت تستخدم وكالة الغورى تجاريا؟

دعاء محمود: تقع «وكالة الغوري» ضمن مجموعة معمارية بنيت فى آخر العصر المملوكى، وترجع أهميتها إلى أنها أنشئت فى عصر مملوك شركسى، هو الأشرف أبو النصر قنصوة الغورى، الذى تولى حكم مصر من 1501 إلى 1516 وكان قد تدرج بفضل…



دعاء محمود:

تقع «وكالة الغوري» ضمن مجموعة معمارية بنيت فى آخر العصر المملوكى، وترجع أهميتها إلى أنها أنشئت فى عصر مملوك شركسى، هو الأشرف أبو النصر قنصوة الغورى، الذى تولى حكم مصر من 1501 إلى 1516 وكان قد تدرج بفضل ذكائه إلى أن تولى حكم مصر، وهو آخر السلاطين المماليك.

وشيد «الغوري» مجموعته المعمارية المهمة، والتى تتكون من وكالة الغورى- مسجد الغورى – قبة وسبيل وكتاب ومدرسة الغورى، والتى تقع فى نهاية شارع الغورية.

ومع نهاية عصره جاء الغزو العثمانى للبلاد بعد أن فقدت مصر مكانتها كوسيط تجارى يبن أوروبا، و آسيا، بعد اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادى بمصر. وقال الباحث سامح الزهار، المتخصص فى الآثار الإسلامية و القبطية، إن وكالة الغورى نموذج مهم للغاية فى العمارة الإسلامية والتجارية، مؤكدا أنها من أندر نماذج الوكالات على مستوى العالم التى تكتمل عناصرها .

وأضاف أن الوكالة تتكون من 5 أدوار، و كان لها استخدامان الأول : تجارى متمثل فى الدور الأرضى، والمخصص لبيع المحاصيل الزراعية، أما الدور الأول فاستخدم كمخازن للمحال متابعا، أما الثانى فى الـ3 أدوار العليا، والتى استخدمت كوحدات فندقية يقيم بها المغتربين سواء من الصعيد أو الشام.

وتابع أن «وكالة الغوري» هى النموذج الأصلى، والأولى للمولات التجارية، مشيرا إلى أن السلطان الغورى من أهم السلاطين الذين اهتموا بالبناء فى مصر.

ولفت إلى أن السلطان لم يهتم بمجموعته المعمارية فقط، والتى تتكون من الوكالة والمسجد والقبة والسبيل والكتاب ومدرسة الغورى، وإنما أولى اهتمامه أيضا بمجموعات معمارية أخرى، مثل ترميم وإصلاح قبة الإمام الشافعى .

ونوه بأن السلطان الغورى له مجموعة معمارية أخرى فى حلب بسوريا، وهى مسجد ومدرسة، مؤكدا أنها لاتزال سليمة حتى الآن بعد الأحداث الدامية التى تشهدها سوريا، مشيرا إلى أن «الغوري» توفى عن 75 عاما أثناء خوضه بنفسه الحرب فى مرج دابق، متقدما الصفوف عندما سقط من على فرسه ومات تحت سنابك الخيل.

وقال «الزهار» إن هناك عدة أسباب تدفعك لزيارة وكالة الغورية فى شهر رمضان، منها أن الوكالة من الأماكن الفريدة التى تقدم أنشطة ثقافية فى أماكن أثرية، بينها عروض للتنورة، والتى تعد من أروع وأجمل العروض التى يستمتع بها الجمهور، وتقدم عرض التنورة طوال شهر رمضان بسعر 5 جنيهات فقط للتذكرة.

ولفت إلى أن العروض خلال 3 أيام من الأسبوع ، مشيراً إلى أن هناك عروضا مسرحية للعرائس، وإنشاد صوفى و الاستماع للموسيقى التراثية.