حقيقة يوم الأحد إجازة رسمية.. بيان رسمي من مجلس الوزراء

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بيانًا أعلنت من خلاله حقيقة يوم الأحد إجازة رسمية في مصر أم لا، كما حدد البنك المركزي المصري موقفه من حقيقة يوم الأحد إجازة رسمية بالنسبة لعمل البنوك أيضًا.

وتحتفي مصر في هذا الشهر بمناسبتين تمنح فيهما الدولة عطلة رسمية مدفوعة الأجر، ولكن هل الأحد القادم إجازة رسمية تزامنًا مع احتفالات 6 أكتوبر أو المولد النبوي الشريف، أم سيستأنف فيها العمل مجددًا وفقًا للقرارات الحكومية؟.. بوابة”المال نيوز” تجيب على السؤال اللغز ما حقيقة يوم الأحد إجازة رسمية من خلال التقرير التالي..

حقيقة يوم الأحد إجازة رسمية.. يوم عمل للمدارس وللمصالح الحكومية

صدر قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بيانٍ فصل من خلاله حقيقة يوم الأحد إجازة رسمية.. وأجاب على السؤال المثار حول هل الأحد القادم إجازة 2022؟ وذلك للعاملين بجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وغيرها من الجهات المخاطبة بالقرار.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن عطلة 6 أكتوبر ستتزامن مع يوم الخميس الجاري، فيما تمنح إجازة المولد النبوي الشريف السبت 8 أكتوبر 2022، أما الأحد القادم فهو يوم عمل طبيعي لجميع العاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، شركات القطاع العام، قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

ووفقًا للقرار ذاته فإن يوم الأحد القادم 9 أكتوبر 2022 هو يوم عمل أيضًا بالمدارس وليس إجازة رسمية.

المركزي يحدد حقيقة الأحد إجازة رسمية في البنوك

وبالنسبة للعملاء والموظفين التابعين للبنك المركزي المصري، فقد صدر القرار المتعلق بعطلة أكتوبر والتي تمنح للعاملين بها يوم الخميس 6 أكتوبر الجاري، أما فيما يتعلق بـ هل الأحد القادم إجازة في البنوك؟ فهو ما أوضحه المركزي.

وأشار البنك المركزي إلى أنه سيتم استئناف العمل مجددًا في البنوك بداية من يوم الأحد المقبل، وبالتالي فهو ليس إجازة رسمية ويمكن التعامل معها من قبل العملاء في ساعات العمل الرسمية.

رئيس الوزراء: الخميس والسبت إجازة رسمية

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يوم الخميس الموافق 6 من أكتوبر 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة (6 أكتوبر).

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن يكون يوم غدا السبت، الموافق 8 من أكتوبر 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.