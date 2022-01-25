حقيقة وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة باختناق في البحيرة

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية عن ملابسات ما تداول عبر بعض المواقع الإخبارية، بشأن وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة بمنطقة كفرالدوار بمحافظة البحيرة، إثر إصابتهم باختناق نتيجة استنشاق غاز.

وبالفحص تبين عدم صحة ما ورد بالخبر، وبإجراء تحريات أسفرت عن وصول مواطن وزوجته وأنجالهم الثلاثة لإحدى المستشفيات، مصابين بضيق في التنفس نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، وإسعافهم وغادروا المستشفى عقب تلقى العلاج اللازم لهم، وأبدوا رغبتهم في عدم تحرير ثمة تقارير طبية.

وبسؤالهم قرروا إصابتهم على إثر بإشعال النيران ببعض قطع الفحم بغرفة النوم بالمنزل “للتدفئة”، وخلودهم للنوم وعند استيقاظهم شعروا بضيق في التنفس، فذهبوا للمستشفى لإسعافهم وتلقي العلاج اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية.