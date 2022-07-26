حقيقة وفاة محتجز داخل قسم شرطة في القاهرة لتعرضه للتعذيب

كشفت المتابعة الأمنية عن حقيقة ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لإحدى السيدات، زعمت خلاله تعرض زوجها للتعذيب ووفاته أثناء احتجازه داخل قسم شرطة بمديرية أمن القاهرة لاتهامه في قضية إتجار بالمواد المخدرة.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن المذكور ضبط وآخر وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهما، وزارته رفقة أحد الأطباء خلال فترة احتجازه مع توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الطبيب، ولم يوصى بنقله للمستشفى لكون حالته طبيعية.

وفي وقتٍ لاحق تبلغ للخدمات الأمنية بالقسم بإصابة المذكور بحالة إعياء، وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج لكنه توفى، وبسؤال شهود الواقعة لم يتهما أحد في التسبب بوفاته جنائيًا.

وبالعرض على النيابة العامة كلفت الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وبمناظرة الجثمان بمعرفة النيابة العامة تبين عدم وجود آثار تعذيب على المذكور.