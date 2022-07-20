حقيقة وفاة خالد زكي .. وأصدقاؤه: شائعة غير صحيحة

انتشرت خلال الساعات الأخيرة شائعة صادمة لمحبي الفنان القدير خالد زكي حول وفاته ، وأثار ذلك حزنا للكثيرين من أصدقاؤه وجمهوره لكن سرعان ماتبين أنه شائعة غير صحيحة تماما .

ولم تكن هي المرة الأولى التي ينشر فيها أخبارا بوفاة أحد المشاهير على السوشيال ميديا ، بل أصبح الأمر حلقة متكررة كل فترة فمؤخرا ، انتشرت شائعة بوفاة الفنان القدير صلاح عبد الله وغيره أيضا .

أحمد سعد الدين : يجب ايجاد حلول لايقاف هذه الشائعات تماما عن المشاهير

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين أن هذه الشائعات للأسف تتسبب في أزمة حقيقية للفنان وأسرته ، وشائعة وفاة خالد زكي الساعات الماضية التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سببت صدمة وذعر كبير للكثيرين من محبيه وزملاؤه بالوسط الفني لأنه كان يظهر عليه أنه يعاني من أزمة صحية مؤخرا بشكل واضح .

وتابع أن هذه الشائعات من السلبيات التي سببتها السوشيال ميديا في حياتنا للأسف ، ويجب أن يكون هناك حلول الفترة القادمة لهذه الأمور .

دعاء حلمي : فنان محترم ولايصح أن يطلق عليه هذه الأخبار المغلوطة

وأوضحت الناقدة دعاء حلمي أن شائعة وفاة خالد زكي صادمة لمحبيه وجمهوره ، ويجب أن تتوقف هذه الشائعات عن المشاهير التي زات الفترة الماضية .

ونوهت أن خالد زكي فنان محترم ولايصح أن يطلق عليه هذه الأخبار المغلوطة ، ومنذ فترة كان الفنان صلاح عبد الله تعرض لهذه الشائعات .