حقيقة وجود موقف عشوائي في محيط مدينة الإنتاج الإعلامي

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة ما نشر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن إقامة بعض الأشخاص لموقف عشوائي واستخدام سيارات ملاكي، لنقل الركاب بمحيط مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر.

وبالفحص اتضح عدم وجود ثمة مواقف عشوائية بمحيط مدينة الإنتاج الإعلامي، وأن موقف حدائق الأهرام الكائن بمدخل سوق الجملة بطريق الواحات (موقف ميكروباص مؤقت) لخدمة سكان مناطق حدائق الأهرام، لحين توفير الجهات المختصة مكان لإنشاء موقف.

وشنت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة حملات مرورية لموقف السيارات المشار إليه، لضبط كافة المخالفات.

واتخذت الإجراءات القانونية حيالها، وجارٍ تكثيف الجهود والاستمرار في الحملات الأمنية بذات المنطقة.