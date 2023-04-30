حقيقة وجود عطل في «رادار الدائري» أسفل كوبري «جوزيف تيتو»

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة ما نشر عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تعليق يزعم بوجود عطل بجهاز الرادار المتواجد بالطريق الدائري، أسفل كوبري محور جوزيف تيتو، في محافظة القاهرة.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تداول في هذا الشأن جملةً وتفصيلاً، واضطلاع الشركة المسئولة عن صيانة الردارات بإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية، والتي تشمل ضبط زوايا الكاميرات.

إضافة إلى ضبط وتهيئة السرعة المُحددة “أعمال المُعايرة” أعمال النظافة والوقاية للمحتويات الداخلية، بصفة مستمرة والتأكد من دقة المخالفات لجميع أنواع المركبات، وأن الرادار المُشار إليه قد تمت مُعايرته وفحصه في المواعيد المُقررة وتبين سلامته.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.