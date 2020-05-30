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حقيقة وجود إصابات كورونا بقسم شرطة بالإسكندرية وتدهور حالة محبوس

الشخص المشار إليه محبوس احتياطياً على ذمة إحدى القضايا، وحالته الصحية جيدة.
أماني عوض 12:50 ص, الأحد, 31 مايو 20 12:50 ص, الأحد, 31 مايو 20

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توصلت التحريات الأمنية إلى عدم صحة ما أشارت إليه بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إلى وجود عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل أحد أقسام الشرطة بالإسكندرية.

جاء ذلك بعد تداول الصفحات وجود إصابات بكورونا وتدهور الحالة الصحية لأحد المحبوسين احتياطيًا بحجز القسم، عقب الإشتباه بإصابته بالفيروس.

وتبين عدم صحة ما تم تداوله بشأن وجود حالات مصابة داخل القسم.

وأكدت التحريات أن الشخص المشار إليه محبوس احتياطياً على ذمة إحدى القضايا، وحددت له جلسة تجديد بتاريخ 4/6/2020، وحالته الصحية جيدة.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت اليوم السبت، عن تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة ، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 913 حالة وفاة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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