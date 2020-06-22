حقيقة واقعة الغش الجماعي لطلاب الثانوية العامة: ادعاء مُدرسة

تقدم أهالي الطلاب ببلاغ ضدها بتهمة التشهير بأبنائهم، وألقى القبض عليها.

توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى حقيقة الصور المتداولة لواقعة الغش الجماعي داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة ، وتبين أنها إدعاء من إحدى المدرسات، وألقى القبض عليها بتهمة التشهير بالطلاب.

بدأت التحقيقات على خلفية ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن صورة لبعض الطلبة بإحدى لجان إمتحانات الثانوية العامة، والزعم بوجود غش جماعي داخل تلك اللجنة.

واتضح من التحقيقات إدعاء إحدى المدرسات بوقوع تلك الواقعة، أثناء إمتحانات الثانوية العامة.

وتبين أن الصورة لبعض الطلبة أثناء إستلامهم البوكليت الخاص بمادة التربية الدينية، الذي كان يتم توزيعه عقب إنتهاء فترة إمتحان اللغة العربية.

وأكدت التحقيقات أنهم تم تصويرهم والإدعاء بوجود غش جماعي، وبث تلك الصورة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتقدم أولياء أمور الطلبة ببلاغ ضد المُدرسة المشار إليها، بتهمة التشهير بأبنائهم والإدعاء بواقعة الغش الجماع.

وتبين صحة موقف الطلبة، وضبطت المُدرسة واتخذت معها الإجراءات القانونية وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أمس صورًا لواقعة غش جماعي داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بدعوى أنها لمادة اللغة العربية.