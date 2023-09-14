حقيقة مهاجمة مجهولين قرية سياحية بالعين السخنة بالحجارة

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة ما تداول على أحد المواقع الإخبارية بشأن مهاجمة مجهولين إحدى القرى السياحية في منطقة العين السخنة بالحجارة.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس ، بحدوث مشاجرة بين طرف أول: 3 مشرفين أمن بالقرية، طرف ثانٍ: مالك إحدى الشاليهات بذات القرية، 3 عاملين مصابين بكدمات وجروح متفرقة، وذلك بسبب مخالفة الطرف الثاني التعليمات الخاصة بقضاء اليوم الترفيهي بالقرية.

ونشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي قام خلالها الطرفين اعتدى على بعضهما البعض، وحدوث تلفيات ببعض محتويات بوابة القرية.

وضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق