تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن منع الاختلاط في الجامعات المصرية .

وتضمنت المنشورات المتداولة أنه سيتم فصل الطلاب والطالبات عن طريق تقسيم أيام الدراسة بواقع 3 أيام للطلاب و يومان للطالبات.

على أن يبدأ التطبيق اعتبارا من بداية العام الجامعي الجديد 2022-2023، والذي سينطلق اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل.

حقيقة منع الاختلاط في الجامعات المصرية

ومن جانبها علقت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى علي ما تردد حول منع الاختلاط في الجامعات المصري.

وذلك اعتبارا من العام الجامعي الجديد 2022-2023، والذي سينطلق بداية من مطلع أكتوبر المقبل .

وأكد د. عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى ، أن ما تم تداوله بشأن الفصل بين الطلاب والطالبات ، في الجامعات محض شائعات لا أساس لها من الصحة.

واستكمل المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الفصل بين الطلاب والطالبات في الجامعات مجرد أخبار مختلقة لا صحة لها مطلقًا.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وأضاف أن أية قرارات وقواعد تخص منظومة التعليم العالى يتم نشرها عبر كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ومواقع التواصل الخاصة بالوزارة.

التعليم العالي تشدد علي الحصول على الاخبار من قنواتها الرسمية

وأهاب المتحدث الرسمى ، بطلاب الجامعات والمجتمع الأكاديمى عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة.

وشدد عبد الغفار علي أهمية التدقيق فيما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى للحد من نشر أخبار ومعلومات غير دقيقة تثير البلبلة فى الأوساط الجامعية.

كما طالب المتحدث الرسمي بمطالعة كافة أخبار وتطورات وقرارات منظومة التعليم العالى من خلال ما ينشر على مواقع التواصل الرسمية الخاصة بالوزارة ، وهي:

القنوات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي