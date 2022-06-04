حقيقة منشور عن خطف طالبة أثناء استقلالها سيارة ميكروباص في الجيزة

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن عن حقيقة منشور متداول عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك” لشخص زعم خلاله تعرض نجلته لمحاولة خطف أثناء استقلالها سيارة “ميكروباص” بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، من قِبل سيدة كانت تجلس بالمقعد الخلفي لها عقب وخذها “بإبرة” تحوي مادة مخدرة.

وبالفحص تبين عدم وجود ثمة محاضر بالواقعة، وأمكن تحديد مُستخدم الحساب -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم بولاق الدكرور- بالتواصل مع المذكور هاتفيًا قال إنه علم بالواقعة هاتفيًا من كلٍ من كريمته المعنية بالخبر “طالبة” وطليقته -مقيمتان بمنطقة الملك فيصل بدائرة قسم الأهرام بالجيزة.

وباستدعائهما نفيا ما جاء بالخبر وقررتا بعدم صحة واقعة حقن سيدة منتقبة الأولى أو محاولة خطفها ولم يحدث لها مكروه، وأن والدها اختلط عليه الأمر عقب علمه بشعورها بحالة إعياء ودوار أثناء إستقلالها سيارة “ميكروباص” بسبب الحد من تناول المأكولات بهدف إنقاص وزنها وممارستها لبعض الأنشطة الرياضية، وترجلت من الميكروباص واتصلت بوالدتها لاصطحابها وانتظرتها داخل أحد المحال بمنطقة فيصل، وحضرت واصطحبتها وعادت للمنزل سالمة.

وأضافت أن والدها دائم متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، وينشر كافة الوقائع التي تحظى باهتمام الرأي العام، واتخذت الإجراءات القانونية.