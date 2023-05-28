حقيقة منشور إلكتروني عن سير إحدى السيارات بلوحة مرور مطموسة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول منشور مصحوب بصورة على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن طمس أحد الأشخاص أرقام لوحات إحدى السيارات.
وبإجراء التحريات وبالتعامل الفني أمكن تحديد السيارة المشار إليها، ومالكها وتبين أنه شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، وبمواجهته أنكر ارتكابه الواقعة.
وأضاف المتهم أن الصورة مفبركة وغير صحيحة، وبالفحص تبين سلامة اللوحات والتراخيص.
واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.