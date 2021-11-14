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حقيقة قتل بائع سجائر أمام أطفاله في الإسكندرية

مشاجرة حدثت في سبتمبر الماضي والمتهم محبوس بقرار من النيابة العامة.
أماني عوض 7:56 م, الأحد, 14 نوفمبر 21 7:56 م, الأحد, 14 نوفمبر 21

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كشفت الأجهزة الأمنية عن حقيقة ما تداول إلكترونيًا عن قتل بائع سجائر أمام أطفاله على يد فتوة السوق في محافظة الإسكندرية، بعدما اتضح أن الواقعة حدثت في سبتمبر الماضي بسبب مشاجرة بين الطرفين وألقي القبض على المتهم.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما تداول على أحد المواقع الإخبارية، بعنوان:”فتوة السوق يقتل بائع السجائر أمام أطفاله”، ويحتوي على قتل شاب عقب تعرضه للاعتداء من قِبل عنصر إجرامي “مسجل خطر” بمحافظة الإسكندرية.

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وبالفحص تبين أن الواقعة تعود أحداثها إلى تاريخ 24/9/2021، وتبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية، بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين شخصين -لهما معلومات جنائية- وذلك لوجود خلافات بينهما على الجيرة وكذا خلافات مالية، تطورت إلى مشاجرة تعدى أحدهما على الآخر باستخدام سلاح أبيض “سكين” كان بحوزته، مُحدثًا إصابته، ونقل للمستشفى وتوفى عقب وصوله.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المتهم في حينه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها.

واتخذت الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، وما زال محبوسًا.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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