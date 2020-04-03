لايف

حقيقة فيديو نقل أحد المتوفين بسبب «كورونا» بسيارة ربع نقل في بورسعيد

جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مصدر الخبر لإذاعته أخبارًا كاذبة.
أماني عوض 5:23 م, الجمعة, 3 أبريل 20 5:23 م, الجمعة, 3 أبريل 20

شارك الخبر مع أصدقائك

نفى مصدر أمني، صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من نقل بعض المواطنين جثمان شخص متوفي، نتيجة إصابته بفيروس “كورونا” إلى مستشفى المبرة ببورسعيد بسيارة ربع نقل.

وأوضح المصدر أن صحة الواقعة، هي نقل إحدى سيارات الشرطة مريضة وزوجها استغاثا بها خلال فترة الحظر لنقلها إلى المستشفى لمعاناتها من غيبوبة سكر.

وأكد المصدر أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مصدر الخبر لإذاعته أخبارًا كاذبة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر 865 حالة حتى مساء اليوم الخميس، بعدما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 86 إصابة جديدة و6 وفيات.

وبلغ إجمالي الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من الإيجابي إلى السلبي 282 حالة، تعافى منها 201 حالة خرجت من المستشفى بالفعل.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

لتسهيل بيع الكمامات المغشوشة.. اكتشاف عصابة لتزوير فواتير المستلزمات الطبية

أماني عوض 2:10 م, الخميس, 2 أبريل 20

حقيقة تظاهر بعض المواطنين في الغربية ضد إجراءات مواجهة كورونا

أماني عوض 1:01 ص, الخميس, 2 أبريل 20

أبرز أرقام حملات «الداخلية» لمواجهة انتشار «كورونا» في يوم (جراف)

أماني عوض 6:42 م, الأربعاء, 1 أبريل 20

ضبط 4 أشخاص بينهم صاحب شركة لترويجهم شائعات عبر «فيس بوك» (صور)

أماني عوض 9:21 م, الأحد, 29 مارس 20

«جوجل» تتبرع بأكثر من 800 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا

خالد بدر الدين 3:28 م, السبت, 28 مارس 20

مع تزايد أعداد الإصابات والوفيات.. فرنسا تحذر من خطورة «مد مرتفع جدًّا» لكورونا

هيثم سمير 5:12 م, الجمعة, 27 مارس 20