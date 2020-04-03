حقيقة فيديو نقل أحد المتوفين بسبب «كورونا» بسيارة ربع نقل في بورسعيد

نفى مصدر أمني، صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من نقل بعض المواطنين جثمان شخص متوفي، نتيجة إصابته بفيروس “كورونا” إلى مستشفى المبرة ببورسعيد بسيارة ربع نقل.

وأوضح المصدر أن صحة الواقعة، هي نقل إحدى سيارات الشرطة مريضة وزوجها استغاثا بها خلال فترة الحظر لنقلها إلى المستشفى لمعاناتها من غيبوبة سكر.

وأكد المصدر أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مصدر الخبر لإذاعته أخبارًا كاذبة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر 865 حالة حتى مساء اليوم الخميس، بعدما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 86 إصابة جديدة و6 وفيات.

وبلغ إجمالي الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من الإيجابي إلى السلبي 282 حالة، تعافى منها 201 حالة خرجت من المستشفى بالفعل.