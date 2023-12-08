حقيقة فيديو ملاحقة «مهتزة نفسيًا» للأطفال والاعتداء عليهم بالشيخ زايد

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو تظهر خلاله سيدة تركض في مدخل أحد العقارات بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، مع الادعاء باعتدائها على المواطنين وتسببها في إصابة عدد من الأطفال.

وبالفحص أمكن التوصل إلى القائمة على نشر مقطع الفيديو المشار إليه إحدى السيدات -مقيمة بمنطقة الشيخ زايد.

وباستدعاء السيدة وسؤالها، قالت إنها بتاريخ 18 نوفمبر الماضي وأثناء مشاهدتها لسيدة ترتدي ملابس رثة وذات شعر أشعث ويبدو عليها علامات الإهتزاز النفسي تحاول دخول العقار محل سكنها، وعند نهرها قامت بالعدو خارج العقار.

وأكدت على عدم تعرضها لها بالقول أو الفعل أو إحداث أى تلفيات بالعقار محل سكنها، وأنها لم تقم بإبلاغ الأجهزة الأمنية واكتفت بنشر مقطع الفيديو المشار إليه في أوساط معارفها لتحذيرهم منها.

وبالنسبة لما تداول بمقطع صوتي يتضمن الزعم باعتداء المذكورة على عدد من الأطفال ودخول بعض الحالات لمستشفتي زايد العام وزايد التخصصي بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، تبين عدم صحة ذلك، ولم تتلقى الأجهزة الأمنية أية بلاغات بهذا الشأن وبمراجعة القائمين على المستشفتين لم يُستدل على استقبالهما أية حالات، وفقًا لما ورد بتلك المزاعم.

واتخذت الإجراءات القانونية وجارٍ استكمال الفحص لتحديد المذكورة، والقائمين على ترويج تلك المزاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.