حقيقة فيديو محاولة خطف فتاتين في القليوبية

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن الإدعاء بخطف فتاة أمام إحدى الكليات بمحافظة القليوبية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشادة كلامية، بين طرفين فتاتين وشاب، وذلك أثناء سير الفتاتين بمحل الواقعة إنتابت إحداهما حالة إعياء.

وبملاحظة الطرف الثاني لذلك توجه إليهما لاستطلاع الأمر، فحدثت بينهم مشادة ظنًا من الطرف الأول بمعاكستهما، وتوجه الطرفين لمركز الشرطة وأبدوا رغبتهم في الصلح وذلك بالتراضي فيما بينهم، واتخذت الإجراءات القانونية.