حقيقة فيديو محاولة خطف سائق «توك توك» لطفل في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن إدعاء محاولة سائق مركبة “توك توك” خطف أحد الأطفال بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تداول، وحقيقة الواقعة تتمثل في حضور عامل وزوجته ونجلهما، وبصحبتهم سائق مركبة “توك توك”، لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة.

وأفادوا بحدوث مشاجرة بينهم بدون إصابات بسبب تعدي سائق مركبة “توك توك” على نجليهما بالسب والشتم، لرفضهما استمرار السائق في توصيل نجلهما من وإلى المدرسة، والصلح والتراضي فيما بينهم.

وأضافوا أن شخص صورهم أثناء المشاجرة، وادعى السائق بخطف الطفل على خلاف الحقيقة، ونشر الواقعة على الصفحة المشار إليها.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.