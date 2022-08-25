حقيقة فيديو قتل شخص لزوجته وحملها على كتفه في الشارع

توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى حقيقة مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن الإدعاء بقتل شخص لزوجته وحملها على كتفه، والسير بها في أحد المناطق السكنية.

وتبين عدم تلقي الأجهزة الأمنية ثمة بلاغات بشأن الواقعة، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو -مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة-.

وبسؤاله قرر أن الواقعة قديمة حدثت منذ 3 أشهر، والسيدة المشار إليها “زوجته”، وتشاجر معها وأثناء ذلك فقدت الوعي فحملها وصعد بها للشقة محل سكنهما.

وباستدعاء زوجته أيدت ما سبق، وقررت بعدم اتهام زوجها، وأنها كانت مجرد خلافات زوجية، واتخذت الإجراءات القانونية.