حقيقة فيديو عن تحرش شخص بفتاة أثناء سيرها في القاهرة

وضبط صاحب الحساب الذي نشر صورة زعم أنها لمرتكب الواقعة.

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة تداول مقطع فيديو متداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن واقعة تحرش في محافظة القاهرة.

وتضمن مقطع الفيديو تحرش أحد الأشخاص بفتاة أثناء سيرها بمفردها، وتداول صورة لحساب شخص على موقع “فيس بوك” بدعوى كونه مرتكب تلك الجريمة.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في مشاركة شخص الصورة المشار إليها كون صاحبها المرتكب “على خلاف الحقيقة”.

وبإجراء التحريات الفنية، أمكن تحديد مستخدم الحساب، وتبين أنه مهندس -مقيم بالإسكندرية.

وبإستدعائه وسؤاله أكد مشاهدته لمقطع الفيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي “لا يتذكر اسمه”، فنشر صور من المقطع، وبفحص هاتفه المحمول تبين صحة النشر، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المذكور.

جاء ذلك على خلفية رصد مقطع فيديو مصور بواسطة كاميرا مراقبة بأحد الشوارع عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” زعمت بعض التعليقات به أن الواقعة في محافظة القاهرة.