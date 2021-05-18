حقيقة فيديو عن اقتحام قوة مباحث لمنازل عائلات في الإسكندرية

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو متداول عن اقتحام قوة من وحدة مباحث في محافظة الإسكندرية لمجموعة من منازل العائلات، واتضح عدم صحتها ووقوع مشاجرة بين عائلتين اقتحما منازل بعضهما.

جاء ذلك على خلفية ما تداول بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، متضمنًا نشر مقطع فيديو مصحوبًا بتعليق زَعم خلاله القائم على تصوير المقطع باقتحام قوة من وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ العامرية بالإسكندرية مجموعة من منازل إحدى العائلات وتحطيم محتوياتها، مشيرًا إلى تقدم أفراد العائلة المشار إليها ببلاغ بشأن هذه الممارسات.

وبالفحص الأمني تبين عدم صحة ما تضمنه مقطع الفيديو المشار إليه من إدعاءات.

واتضح أن حقيقة الواقعة تتمثل في سابقة نشوب مشاجرة بين عائلتين بمنطقة العامرية بالإسكندرية استخدمت فيها الأسلحة البيضاء إثر وجود خلافات ماليه بينهما.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وضبطت 9 أشخاص من طرفي المشاجرة، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم عقب التصالح فيما بينهم.

وفي وقتٍ لاحق تجددت المشاجرة بين العائلتين، وعلى إثرها اقتحم كلٍ من الطرفين منزل الآخر، وتحطيم محتوياته وإحداث إصابات فيما بينهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وضبط 5 أشخاص من الطرفين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على تصوير مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه ينتمي لأحد طرفي المشاجرة، وسبق اتهامه في قضية “ضرب”.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.