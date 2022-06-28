حقيقة فيديو عبر «فيس بوك» لمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الجيزة

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة تداول خبر مدعوم بمقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحت عنوان: “خناقة شوارع بأسلحة حادة وكلاب شرسة بين مواطنين أعلى دائرى أوسيم”.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: 4 أشخاص -لهم معلومات جنائية، مقيمون بالجيزة- طرف ثان: شخصان لهما معلومات جنائية، مقيمان بقنا، إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة اعتدى على بعضهم البعض بالضرب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.