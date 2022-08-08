حقيقة فيديو طرق عصابة خطف أطفال أبواب الشقق في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله سيدتين وبصحبتهما طفلة طرقت إحداهن على باب شقة ثم إنصرفوا، مصحوبًا بتعليق إدعى خلاله صاحب الحساب المشار إليه بأنهم تشكيل عصابي لخطف الأطفال.

وبالفحص من خلال إستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه “سائق” -مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم.

وبمناقشته قال إنه نشر مقطع الفيديو تلبيه لطلب أحد معارفه عامل بمقهى -مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم- وأمكن ضبطه.

وبمناقشته أوضح أنه أثناء تواجده بمسكنه حضرت سيدتين وطفله وطرقوا على باب الشقة، واستعلمت إحداهن عن المقيمين بالعقار، وبعدما تلاحظ لهن وجود كاميرا على باب الشقه إنصرفن.

وأضاف أنه أرسل مقطع الفيديو للمذكور لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتقادًا منه بأن تلك السيدات حضرت لافتعال مشكله معه.

وأمكن تحديد المشار إليهن بمقطع الفيديو “ربة منزل”، فتاتين “نجلتي شقيقة الأولى”، بمناقشتهن قررت الأولى بأن شقيقتها “متوفية” كانت تقيم بذات العقار بمحل الواقعة، وأنها حضرت للاستعلام من الجيران للتأكد عما إذا كانت الشقة محل إقامة شقيقتها ملكها أو ملك زوجها وعقب ذلك انصرفت.

وعقب علمها بما نشر من قبل المذكورين اتهمتهما بالتشهير بسمعتها، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.