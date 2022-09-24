حقيقة فيديو صدم شخص بسيارة تسير عكس الاتجاه والإدعاء بكونه ضابط شرطة

توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى حقيقة تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من قائد سيارة تسير عكس الاتجاه والاصطدام به، والإدعاء بكونه ضابط شرطة.

وتمكنت من تحديد قائد السيارة المشار إليها، واتضح أنه صاحب مؤسسة لتجارة المواد الغذائية -مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وباستدعائه وسؤاله، أكد على عدم صحة ما تداول، مشيرًا إلى أنه أثناء سيره بالسيارة قيادته كاد أن يصطدم بشخص يستقل دراجة بخارية “غير معلوم لديه”.

ولفت إلى حدوث بينهما مشادة كلامية دون التشاجر وانصرفا، موضحًا عدم إدعائه بكونه ضابط شرطة، واتخذت الإجراءات القانونية.