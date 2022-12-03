حقيقة فيديو سحل فتاة في الشارع وسرقتها بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية، تحت عنوان: “سحل فتاة وسط الشارع وسرقتها” بدائرة مركز شرطة العياط في محافظة الجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد الفتاة المُشار إليها، طالبة -مقيمة بدائرة المركز- وباستدعائها حضرت رفقة والدها.

وبسؤالها قررت بعدم صحة ما تداول، مشيرة إلى أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنها بتاريخ 27 نوفمبر الماضي، وأثناء سيرها بأحد الشوارع رفقة صديقتها فوجئت بتعلق حقيبتها بدراجة نارية يستقلها 4 أشخاص، مما أدى لإختلال توازنها، ومستقلي الدراجة النارية وسقوطهم أرضًا، وتجمع الأهالي.

وأضافت أنها لم تتعرض لواقعة سرقة، وإنصرفت وصديقتها من المكان دون تحرير ثمة محاضر.

وأمكن تحديد مُستقلي الدراجة النارية، وهم 4 أشخاص -مقيمين بدائرة المركز- وبسؤالهم أيدوا ما جاء بأقوال الفتاة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.