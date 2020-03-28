حقيقة فيديو خلو إحدى مناطق الجيزة من الأكمنة في الحظر

كشفت التحقيقات عدم صحة ما تناولته إحدى السيدات، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن خلو منطقة بالجيزة من الخدمات والأكمنة في الحظر.

وتبين من التحقيقات كيدية كافة ما تناولته هذه السيدة في هذا الصدد، جملةً وتفصيلاً.

جاء ذلك على خلفية بثها مقطع فيديو أثناء استقلالها سيارتها بإحدى المناطق بمحافظة الجيزة، وإدعائها بأنها خالية من الخدمات والأكمنة في أول أيام الحظر.

وشهد تنفيذ قرار حظر التحرك تجاوبًا من جانب المواطنين، على مدار الفترة المقررة لتطبيقه.

وساهم تجاوب المواطنين باضطلاع قوات الشرطة، المكلفة بتنفيذ القرار بالقيام بمهامها.

وأكد رجال الشرطة على مدى تفهم المواطنين للإجراءات التي تتخذها الدولة، والتي تهدف للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

جاء قرار حظر التحرك ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة، لمجابهة تداعيات إنتشار فيروس “كورونا” المستجد.