حقيقة فيديو خطف وسحل فتاة أثناء خروجها من محل في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول من خبر مدعوم بمقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية، ادعت خلاله سيدة -مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة- بتعرضها للاعتداء والسحل والخطف من قبل بعض الأشخاص أثناء خروجها من أحد المحال.

وبالفحص اتضح أن حقيقة الواقعة تتمثل في تضرر الشاكية من 3 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية- بتهمة الاعتداء عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بكدمة أسفل العين.

وباستكمال الفحص قالت إنها أثناء تواجدها بالمحل المشار إليه، عاكسها أحد المتهمين فحدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت لمشاجرة تعدى عليها بالضرب محدثًا إصابتها المنوه عنها، وتصادف مرور المتهمين الآخرين مستقلين سيارة ميكروباص.

وأضافت أنها استغاثت بأحدهما لكونه جارها واستقلت السيارة الميكروباص، إلا أن المتهم الأول قفز داخل الميكروباص، واعتدى عليها بالضرب فاستغاثت بالأهالي.

وبسؤال شقيق الشاكية، نفى تعرضها لواقعة اختطاف أو سحل كما هو موضح بالمنشور.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم اعترف أحدهم بارتكابه واقعة الاعتداء على الشاكية بالضرب، وإحداث إصابتها وأفادوا باستقلالها الميكروباص بإرادتها نافين واقعة خطفها وسحلها.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.