حقيقة فيديو خطف شخص داخل مصحة لعلاج الإدمان في الجيزة

توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى حقيقة ما تداول على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن شكوى شخص بتعرضه للخطف وبرفقته آخرين داخل مصحة لعلاج الإدمان غير مُرخصة بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد موقع المصحة المُشار إليها كائنة بدائرة قسم شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة.

وبالانتقال والتقابل مع القائم بالنشر -مقيم دائرة قسم شرطة الأهرام- قال إنه حضر للمصحة من تلقاء نفسه لتلقي العلاج اللازم، ولكنه قرر تركها قبل انتهاء فترة برنامجه العلاجي، إلا أن القائمين على المصحة رفضوا ذلك مما دعاه لنشر الاستغاثة.

وأضاف أنه سبق وتردد على المصحة المُشار إليها لتلقي العلاج، وبالتنسيق مع الجهات المختصة ضبطت القائمين على إدارة المصحة، وتبين إدارتها بدون ترخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.