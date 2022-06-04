حقيقة فيديو تلفيق تهم تجارة المخدرات لشخص في المنوفية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات مقطع فيديو متداول بإحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، طالبت خلاله بالإفراج عن متهم في قضية إتجار بالمخدرات، زاعمةً تلفيق التهم له من قبل تجار مخدرات آخرين على غير الحقيقة، وتردد عدد من أهلية المذكور للمطالبة بالإفراج عنه.

وبالفحص تبين أن المذكور -مقيم بدائرة قسم شرطة السادات بالمنوفية- سبق ضبطه بناءً على إذن من النيابة العامة بتاريخ 24/5/2022.

وضبط بحوزته بندقية آلية و5 طلقات من ذات العيار، 17 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 150 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، وتجديدها 15 يومًا ومازال بمحبسه، واتخذت الإجراءات القانونية.