حقيقة فيديو تلاعب سيارة باللوحات المرورية الرسمية في الشروق

كشفت أجهزة الأمن، عن حقيقة تداول منشور مصحوب بصورة ومقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تلاعب قائد سيارة باللوحات المعدنية بصورة مخالفة للوحات الرسمية الصادرة عن المرور.

وبالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها ملك أحد الأشخاص -مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بمحافظة القاهرة- وتبين تواجده خارج البلاد.

وبفحص السيارة تبين وجود آثار تلاعب وقطع باللوحات المعدنية لتشكيلها، كما ظهرت بالمنشور.

وبسؤال زوجته أقرت بأن السيارة متروكة أسفل العقار محل سكنهما منذ مغادرة زوجها البلاد في 19 الجاري، وأثناء علمه بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أعد اللوحات إلى أصلها قبل مغادرته البلاد.

واتخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة.