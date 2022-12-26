حقيقة فيديو تعامل رجل شرطة مع المواطنين بطريقة غير لائقة بسوهاج

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تضرر القائم على الصفحة من أحد رجال الشرطة بمحافظة سوهاج ، بدعوى التعامل مع المواطنين بطريقة غير لائقة، وإلقاء القبض على السيدات.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تداول في هذا الشأن، وأن القائم على إدارة تلك الصفحة شخص -له مقر إقامة بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج- “متواجد بإحدى الدول منذ 5 سنوات”، ودأب على بث أخبار مغلوطة لمحاولة إثارة المواطنين عبر الصفحة المشار إليها.

واتضح أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 23 الجاري تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج، بوجود مشاجرة بدائرة المركز تبادل طرفي المشاجرة خلالها إلقاء الطوب والحجارة.

وضبط 11 شخصًا (طرف أول: 4 أشخاص، 3 منهم مصابين بسحجات وكدمات متفرقة، طرف ثانٍ: 7 أشخاص من بينهم سيدتين).

واتخذت الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.