حقيقة فيديو تضرر شخص من القبض على شقيقه في الدقهلية

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله شخص يتضرر من إلقاء القبض على شقيقه بمحافظة الدقهلية.

وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس في محافظة الدقهلية- ويتضرر من إلقاء القبض على شقيقه سبق اتهامه في قضية “سلاح”- مقيم بذات العنوان.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجاري، أمكن ضبط المذكور بناءً على إذن صادر من النيابة العامة، وبحوزته 2 فرد محلي، عدد من الطلقات لذات العيار، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.